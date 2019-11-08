Yetiştirdiği kabaklar boyunu geçti

08.11.2019 15:24 | Son Güncelleme: 08.11.2019 15:29

Ordu'nun Fatsa ilçesine Dolunay Mahallesi'nde oto kaportacısı Erol Uzun'un iş yeri önünde yetiştirdiği dev kabaklar hem uzunluğuyla hem de yılan şeklindeki görüntüsüyle görenleri şaşırtıyor.



Evinin bahçesinde dev kabağı görenler önünde hatıra fotoğrafı bile çektiriyor. Erol Uzun, "Bu kabağın tohumunu ektiğimde böyle ilginç bir şey beklemiyordum ama görünce ben de şaşırdım. Asmasından kopana kadar bu kabağı muhafaza etmeye çalışacağım. Bazılarını kopardım ve eve getirdim. Herkesin dikkatini çekiyor" dedi. - ORDU

Kaynak: İHA