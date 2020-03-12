Yeşim Ceren Bozoğlu Kalk Gel'e konuk oldu
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Yeşim Ceren Bozoğlu Kalk Gel'e konuk oldu

Ünlü oyuncu Yeşim Ceren Bozoğlu Enes Hergüneş'in sunduğu Youtube üzerinden yayınlanan 'Kalk Gel' programına konuk oldu.

12.03.2020 15:34 | Son Güncelleme: 12.03.2020 15:34
Yeşim Ceren Bozoğlu Kalk Gel'e konuk oldu

Eğitmenlik yaptığı 1 Yönetmen 1 Oyuncu Atölyesi'nden bahseden Yeşim Ceren Bozoğlu, "20 senelik bir hocalık geçmişim var. Konservatuar sınavlarına hazırlanırken rakiplerime müdahele ederdim. Aysun Hoca ile Kalbimdeki Deniz'de beraber çalıştık. İşkoliklik bağlamında çok iyi anlaştığım biri. Onlar davet ettiğinde koşa koşa geldim. Çok da mutluyum burada olmaktan" dedi.

Bozoğlu, baba tarafının saraydan geldiğini ve çocukluğunun siyaset, edebiyat, politika konuşulan ciddi sofralarda geçtiğini söyledi.Devrim Arabalarını yapan mühendislerden birinin dedesi Emin Bozoğlu olduğunu belirten Bozoğlu, vatana millete faydalı olmanın ailesinden geldiğini dile getirdi. Bozoğlu, "Bizim ailede başkasına faydan yoksa adam yerine konmazsın. Benim bu durumum da bunda kaynaklı." dedi.

'İyi de varkötü de var, ahlaklı olan da var ahlaksız olan da.'

Bozoğlu, sektördeki kıskançlık durumunu 'Dersimiz Oyunculuk' isimli kitabında sırtından bıçaklanmak olarak anlattığını belirtti. Bozoğlu, " Önemli sahneden önce performansını düşürmek için lafı söyleyip giden mi istersin, dedikoduyla diziden attırmaya çalışan mı istersin? Her sektörde olduğu gibi iyisi de var kötüsü de, ahlaksızı da var ahlaklısı da. Siyasi politik kardeşlikler var, uyuşturucu kardeşlikleri var, alkol masası kardeşlikleri var. Sadece aktörlük yapmak istiyorsan işin biraz zor tabi." dedi.

'Yetenekli değilim ama çok çalışkanım.'

Eğitim olmadan oyunculuk yapılabileceğine fakat aktör olunamayacağına inandığını söyleyen Bozoğlu, aktörlüğün bir meslek olduğunu ve her meslek gibi eğitim gerektirdiğini belirtti. "Aktörlük herkesin yapabileceği bir şey değil" diyen Bozoğlu, "Eğitim almadan oyunculuk yapılabilir, ben de eğitim almadan duşta şarkı söylüyorum." dedi.

Bozoğlu, "Benim yeteneksiz olduğuma inanıyorlardı. Ben dram oynuyordum, kahkaha atıyorlardı. Çalışarak bugünlere geldim. Yetenekli değilim ama çok çalışkanım." dedi.

'Çok sevdiğim insanlar beni dolandırdı.'

Sevdiği insanlar tarafından dolandırıldığını söyleyen Yeşim Ceren Bozoğlu, bile bile lades dediğini ve işaret gelmesine rağmen görmezden geldiğini ifade etti. Bozoğlu, "Bir yandan suçu kendimde görüyorum. Travmatik bir şeydi ve benim de bir payımın olduğunu düşünüyorum ama bu olayın bana verdiği dersi başka bir şekilde alamazdım. Hiçbir şey tesadüf değildir." dedi.

Kaynak: Bültenler

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