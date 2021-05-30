Yeşilyurt muhtarlarından İnönü Üniversitesi'ne otobüs hattı talebi
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Yeşilyurt muhtarlarından İnönü Üniversitesi'ne otobüs hattı talebi

Yeşilyurt muhtarlarından İnönü Üniversitesi'ne otobüs hattı talebi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Yeşilyurt ilçesi Gündüzbey, Hamidiye, Molla Kasım, Hıroğlu, Gedik ve Tecde mahallelerinin muhtarları, İnönü Üniversitesi ve Araştırma Hastanesine aktarmasız belediye otobüs hattı verilmesini talep etti.

Yeşilyurt ilçesi Gündüzbey, Hamidiye, Molla Kasım, Hıroğlu, Gedik ve Tecde mahallelerinin muhtarları, İnönü Üniversitesi ve Araştırma Hastanesine aktarmasız belediye otobüs hattı verilmesini talep etti.

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi Gündüzbey, Hamidiye, Molla Kasım, Hıroğlu, Gedik ve Tecde mahallelerinin muhtarları, İnönü Üniversitesi ve Araştırma Hastanesine aktarmasız belediye otobüs hattı verilmesini istiyor. Muhtarlar adına bir açıklama yapan Tecde Mahallesi Muhtarı Ali Yiğit, "Gündüzbey, Yeşilyurt (Çırmıktı) Gedik ve Tecde mahalle sakinleri, İnönü Üniversitesi ve Araştırma Hastanesine aktarmasız tek belediye otobüsle gitme taleplerini sürekli biz muhtarlara bildirmekteler. Yaklaşık bir yıldır konuyu takip ediyoruz. Ancak henüz bir gelişme yaşanmadı. Gündüzbey çıkışlı, Yeşilyurt, Gedik, Tecde İsmetpaşa Caddesi güzergahından Fahri Kayahan Kavşağı saat kulesinden Gönültaş Caddesi takip edilerek Çöşnük kavşağı üzerinden İnönü Üniversitesi ve Araştırma Hastanesine (Turgut Özal Tıp Merkezi) bir otobüs hattının verilmesi binlerce vatandaşımızın mağduriyetini giderecektir" ifadelerini kullandı.

İnönü Üniversitesi ve Turgut Özal Tıp Merkezi'ne gidecek olan bir vatandaşın önce şehir merkezine geleceğini, sonra tekrar otobüse binerek İnönü Üniversitesi ve Turgut Özal Tıp Merkezi'ne gideceğini belirten Yiğit, "Özellikle yaşlılarımız için büyük sıkıntı olmakta. Ayrıca bu bölgeden binlerce İnönü Üniversitesine giden öğrencilerimiz var. Öğrencilerimizin de çektikleri sıkıntı göz önünde bulundurulmalı. Sözü edilen güzergaha otobüs hattının verilmesi kaçınılmaz bir elzemdir. Yaşlı ve öğrenci hassasiyetinin öncelikleri arasında olan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Selahattin Gürkan'ın vatandaşlarımızın bu haklı taleplerini duyacağını ve çözümü için gerekli talimatları vereceğine inanıyoruz. Muhtarlar olarak Başkanımızdan sevindirici müjdeyi bekliyoruz" diye konuştu. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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