"Yeşilyurt Harika, Çok Beğendik"

Melita'dan Malatya'ya Kültür ve Sanat Günleri Arslantepe Buluşmaları için Malatya'ya gelen İran, Bangladeş, Filistin, Güney Sudan ve Burundi Büyükelçilerin yanı sıra 15 Ülkenin Konsolosları, Yeşilyurt Belediyesinin kültürel mekânlarını gezerken, Yeşilyurt'u çok beğendiklerini ifade ettiler.

Malatya ve Yeşilyurt'un geleneksel hayatı ve kültürel yapısı hakkında bilgiler edinen Büyükelçiler ve Konsolosları Gedik Sosyal Tesislerinde ağırlayan Yeşilyurt Kaymakamı Osman Uğurlu ve Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, misafirlere yöresel yemeklerden ikram edip, Malatya Kayısısı hediye ettiler.

Yurt içi ve yurt dışından gelen konukları en güzel şekilde misafir ettiklerini ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Melita'dan Malatya'ya Kültür ve Sanat Günleri Arslantepe Buluşmaları için Malatya'ya gelen Büyükelçileri ve Konsolosları Mutlu İnsanların Şehri Yeşilyurt'ta ağırlamaktan onur duyduklarını ifade edip, Yeşilyurt Belediyesinin kültürel, sanatsal, sportif, çevresel, eğitim ve tarımsal yatırımları ile ilçenin tarihsel ve kültürel değerlerini yaşatmak amacıyla hayata geçirdikleri projeler hakkında bilgiler paylaştı.

Malatya'nın önemli bir organizasyona ev sahipliği yaptığını ifade eden Yeşilyurt Kaymakamı Osman Uğurlu ise, yurt içi ve yurt dışından gelen konukları Yeşilyurt'ta misafir etmekten mutlu olduklarını söyledi.

Yeşilyurt Kaymakamı Osman Uğurlu ve Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar'a yemek ikramları ve gösterilen misafirperverlikten dolayı teşekkürlerini sunan Büyükelçiler ve Konsoloslar daha sonra Yeşilyurt'un tarihi ve kültürel değerlerini ön plana çıkarmak amacıyla Yeşilyurt Belediyesi tarafından Lezzet Caddesinde hizmete sunulan müzeleri ve konakları incelediler.

Malatya ve Yeşilyurt'ta en güzel şekilde ağırlandıklarını ifade eden Güney Sudan Büyükelçisi Majokguandong Thıep, " Malatya Valisi, Büyükşehir ve İlçe Belediye Başkanlarının sergiledikleri gayretlerin yanı sıra oluşturdukları sokaklar, yemek ikramları ve bize karşı gösterdikleri misafirperverliklerinden dolayı çok teşekkür ederim." diye konuştu.

Belize İstanbul Fahri Konsolosu Mustafa Çıkrıkçıoğlu ise, Yeşilyurt'u çok beğendiğini ifade ederken, "Malatya'ya defalarca geldim ama bu gelişimde çok değiştiğini gördüm, tebrik ediyorum. Malatya'nın tarihi ve sanatının yaşatılması için büyük bir gayret gördüm, emeği geçenleri kutluyorum. Sadece Arslantepe değil buralarında bir dünya mirası olduğunu ifade etmek isterim. Buraların tanıtımının en iyi şekilde yapılarak turizme açılması lazım, Malatya'da iyi bir turizm potansiyeli var, çalışkan Belediye Başkanımız ve ekibine teşekkür ediyorum. Yeşilyurt'u özellikle zikrediyorum. Kamu kaynakları, Belediyenin gayretleri ve hayırseverlerin katkılarıyla çok güzel bir eski Malatya oluşturulmuş." diye konuştu.

Filistinlerin Türkleri çok sevdiğini söyleyen Filistin Büyükelçisi Faedka Mustafa ise, "Valimize, Büyükşehir ve Belediye Başkanlarımız ile bize yardım edenlere sevgilerimi sunuyorum. Biz Filistinliler olarak Türkleri çok seviyoruz, bu sevgi karşılıklı, gösterilen misafirperverlik ve ikramlardan dolayı çok teşekkür ediyorum. Kayısı çekirdeği kahvesini ise çok beğendim, tadı muhteşem, gezdiğimiz müze ve konaklar bize çok şey kattı. Tarihin bir arada toplanması harika olmuş." diye konuştu.

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