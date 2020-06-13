Yeşilyurt Belediyesi'nde nikah işlemleri normalleşme sürecine uygun yapılıyor
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Yeşilyurt Belediyesi'nde nikah işlemleri normalleşme sürecine uygun yapılıyor

Malatya'nın Yeşilyurt Belediyesi Nikah Dairesinde, 1 Haziran'dan itibaren başlayan normalleşme süreciyle törenler sosyal mesafe kuralları altında büyük hassasiyetle kıyılıyor.

Yeşilyurt Belediyesi'nde nikah işlemleri normalleşme sürecine uygun yapılıyor
13.06.2020 16:10 | Son Güncelleme: 13.06.2020 16:13

Malatya'nın Yeşilyurt Belediyesi Nikah Dairesinde, 1 Haziran'dan itibaren başlayan normalleşme süreciyle törenler sosyal mesafe kuralları altında büyük hassasiyetle kıyılıyor.

Yeşilyurt İlçesinde korona virüs ile mücadele kapsamında daha önce evlilik tarihi alan birçok çift, salgın nedeni ile düğünlerini ertelemek zorunda kalmıştı. 1 Haziran itibari ile başlayan normalleşme süreci ile birlikte evlenmek üzere Yeşilyurt Belediyesi Nikah Dairesine başvuru yapan çiftlerin nikahları kıyılmadan önce çeşitli düzenlemelere gidildi.

Nikahlar, dezenfekte edilen salonda gelin, damat ve iki şahidin katılımıyla sosyal mesafe kuralı gözetilerek kıyılırken, çiftler maske ile törene katılıyor, yakınlarından ise sadece aile fertlerinden sınırlı sayıda kişi içeriye alınıyor.

Nikahın kıyılmasının ardından törenin gerçekleştiği oda, kullanılan kırtasiye ürünleri, masa ve sandalyeler tamamen temizleniyor ve dezenfekte ediliyor. Tüm bu işlemlerin tamamlanması ve ortamın havalandırılması için iki nikah arasında en az bir saat ara veriliyor. Nikahlarda davetli kabul edilmezken, hatıra fotoğrafları da maskeli alınıyor. Evlilik cüzdanının dahi dezenfekte edilerek takdim edildiği tören sonunda, ikinci törene geçilmeden salon bir süre havalandırılıyor.

Çınar nikah kıydı

Vatandaşların kalabalık bir ortamda yan yana gelmesinin önüne geçmek adına her alanda aldıkları önlemlere nikah işlemlerini de eklediklerini ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, yapılan düzenlemeleri yerinde incelemek üzere ziyaret ettiği Nikah Salonunda, Malatya merkez ilçe Tecde Mahallesi Muhtarı Ali Yiğit'in oğlu Safa Yiğit ile Bircan Yiğit (Orak) çiftinin nikahlarını kıydı.

Genç çiftleri tebrik ederek kutladıktan sonra 'Bir Yastıkta' projesi kapsamında hazırlanan hediye paketini teslim eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, sosyal mesafe kurallarına büyük bir özen gösterilerek nikah işlemlerini gerçekleştirdiklerini söyledi.

İnsanları toplu halde bir araya getiren ve yakın temas ihtimali taşıyan nikah işlemleri sırasında sosyal mesafe ve hijyen kurallarını tam manasıyla uyguladıklarını ifade eden Başkan Mehmet Çınar, "İçerisinde bulunduğumuz kontrollü normalleşme dönemi sebebiyle sosyal mesafe ve maske kurallarına dikkat ederek Bircan ve Safa çiftimizin nikah akitlerini gerçekleştirdik. Genç çiftimizi ve ailelerini tebrik ediyor, ömür boyu mutluluklar diliyorum. Tüm dünyayı saran korona virüs nedeniyle evlenmek için gelen çiftlerimizin nikahlarına hijyen ve sosyal mesafe kuralları altında gerçekleştiriyoruz. Hepimizin çok fazla dikkatli ve özenli olmamız gereken bir dönemden geçiyoruz. Yeşilyurt Belediyesi olarak ta bütün hizmetlerimizde olduğu gibi nikah törenlerimizde aynı hassasiyeti ve özeni göstermekteyiz. Nikahları sadece kendi salonumuzda kıyıyoruz, ev veya başka bir alana personel görevlendirmesi yapmıyoruz" diye konuştu. - MALATYA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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