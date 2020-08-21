Yeşilyurt Belediyesi asfaltta hizmetlerini genişletti
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
CANLI YAYIN: Cumhurbaşkanı Erdoğan, merakla beklenen müjdeyi açıkladı

Yeşilyurt Belediyesi asfaltta hizmetlerini genişletti

Gedik mahallesinde gerçekleşen tam kaplamalı sıcak asfalt serimini yerinde takip eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Yeşilyurt'u doğru bir bakış açısı ve kalıcı yatırımlarla geleceğe hazırladıklarını söyledi.

Yeşilyurt Belediyesi asfaltta hizmetlerini genişletti
21.08.2020 14:42 | Son Güncelleme: 21.08.2020 14:46

Gedik mahallesinde gerçekleşen tam kaplamalı sıcak asfalt serimini yerinde takip eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Yeşilyurt'u doğru bir bakış açısı ve kalıcı yatırımlarla geleceğe hazırladıklarını söyledi.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, beraberinde Yeşilyurt Belediyesi Fen İşleri Müdürü Bülent Çetin Yeşilbahçe ile birlikte sıcak asfalt seriminin tamamlandığı Gedik mahallesinin ara yollarındaki çalışmaları yerinde takip etti.

Yeşilyurt'un tüm bölgelerinde devam eden asfalt seferberliğinin boyutunu genişlettiklerini belirten Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, " Gedik mahallemizde araç ve yaya trafiğinin daha akıcı ve konforlu hale gelmesi adına ekiplerimiz çok yoğun çalışıyorlar. İlçemizin farklı noktalarına trafik akışını sağlayan buradaki 750 metrelik yolumuzun kanalizasyon ve içme suyu gibi alt yapı çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı asfalt ekibimiz, yolun kodlama ve tesviye işlemlerinden sonra dolgu ve malzeme serimini belirlenen program çerçevesinde gerçekleştirdiler. Alt yapı işlemlerinden sonra yolumuz fınısherli tam kaplamalı sıcak asfalt ile çok nezih ve güzel bir görüntüye kavuşturuldu. İlçemizin tüm bölgelerine ulaşımın daha kolay, daha ferah ve daha konforlu olabilmesi adına ekiplerimiz mesai mefhumu tanımadan büyük bir özveriyle çalışıyorlar. Sıcak asfalt, sathi kaplama ve yeni yolların açılması noktasında rekor seviyede yatırımlar yapıyoruz. Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz belirlediğimiz hedeflerin üzerine çıkarak başarılı hizmetlerine her yeni gün bir yenisini daha ekliyor. İlçemizin ekonomik, sosyal ve turizm yönünden gelişmesinde çok büyük önem taşıyan ulaşım ağımızdaki konfor seviyesini bu tür yatırımlarla daha iyi bir düzeye ulaştırmak adına var gücümüzle çalışıyoruz. Hizmetlerimizi belli bir plan halinde sürdürüp, Yeşilyurt'un doğru bir bakış açısı ve kalıcı yatırımlarla geleceğe hazırlıyoruz. Ekiplerimiz belirlenen iş takvimine göre alanlarda çalışıp, işlerini özveriyle sürdürüyorlar. Emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunar, başarılar dilerim" diye konuştu.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, çalışmaları takip eden mahalle sakinlerinin yoğun ilgisiyle karşılaşırken, talep ve önerileri dinleyip sohbet etti. - MALATYA

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Balkonda çamaşır toplayan kadın, park halindeki aracın üzerine düştü 3. Sayfa
Balkonda çamaşır toplayan kadın, park halindeki aracın üzerine düştü
Hayvancılıkla geçimini sağlayan köylülerin bütün emekleri bir gecede yok oldu 3. Sayfa
Hayvancılıkla geçimini sağlayan köylülerin bütün emekleri bir gecede yok oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklayacağı müjde öncesi HDP'li Paylan: Yalnızca ara gazı verir Politika
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklayacağı müjde öncesi HDP'li Paylan: Yalnızca ara gazı verir
Dürüstlüğüyle gönülleri fetheden temizlik işçisinin kredi borcu kapatıldı Yaşam
Dürüstlüğüyle gönülleri fetheden temizlik işçisinin kredi borcu kapatıldı
Stajyer avukatları taciz ettiği iddia edilen avukatın iğrenç mesajları ortaya çıktı 3. Sayfa
Stajyer avukatları taciz ettiği iddia edilen avukatın iğrenç mesajları ortaya çıktı
Apartman yöneticisinden virüs önlemi! Giriş çıkışları kontrol altına aldı Güncel
Apartman yöneticisinden virüs önlemi! Giriş çıkışları kontrol altına aldı
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, merakla beklenen müjdeyi açıkladı: Tarihimizin en büyük doğal gaz keşfini gerçekleştirdik
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, merakla beklenen müjdeyi açıkladı: Tarihimizin en büyük doğal gaz keşfini gerçekleştirdik
Tarihi müjdeyi açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2 isme özel olarak teşekkür etti
Tarihi müjdeyi açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2 isme özel olarak teşekkür etti
Erdoğan'ın verdiği doğal gaz müjdesi dört alanda indirim getirecek
Erdoğan'ın verdiği doğal gaz müjdesi dört alanda indirim getirecek
Son Dakika: Fatih sondaj gemisi Karadeniz'de 320 milyar metreküp doğal gaz rezervi buldu
Son Dakika: Fatih sondaj gemisi Karadeniz'de 320 milyar metreküp doğal gaz rezervi buldu
Pres makinesine başını sokarak intihar etti
Pres makinesine başını sokarak intihar etti
Fenerbahçe'de Sosa'nın basına sızan antrenman fotoğrafı ortalığı karıştırdı
Fenerbahçe'de Sosa'nın basına sızan antrenman fotoğrafı ortalığı karıştırdı
Ünlü oyuncu Selen Seyven sessiz sedasız evlendi
Ünlü oyuncu Selen Seyven sessiz sedasız evlendi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdeli haberinden önce heyecan yaratan bir fotoğraf ortaya çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdeli haberinden önce heyecan yaratan bir fotoğraf ortaya çıktı
Bikinisinin üzerine 4 milyon TL'lik pırlanta takı takan Selin Ciğerci göz kamaştırdı
Bikinisinin üzerine 4 milyon TL'lik pırlanta takı takan Selin Ciğerci göz kamaştırdı
Brezilya'da her gün en az 6 çocuk kürtaj oluyor! Son vaka ülkeyi karıştırdı
Brezilya'da her gün en az 6 çocuk kürtaj oluyor! Son vaka ülkeyi karıştırdı
Bu kadarına da pes! İş başında ölen çalışanına aldırış etmeden satış yapmaya devam etti
Bu kadarına da pes! İş başında ölen çalışanına aldırış etmeden satış yapmaya devam etti
CHP Lideri Kılıçdaroğlu, avukat kızına koyduğu yasağı anlattı: CHP'li belediyelerden içeri girmeyi yasakladım
CHP Lideri Kılıçdaroğlu, avukat kızına koyduğu yasağı anlattı: CHP'li belediyelerden içeri girmeyi yasakladım
Erdoğan, bir güzel haber daha verdi: Bu rezerv çok daha büyük bir kaynağın sadece bir parçasıdır
Erdoğan, bir güzel haber daha verdi: Bu rezerv çok daha büyük bir kaynağın sadece bir parçasıdır
Son Dakika: Depremden etkilenen Elazığ ve Malatya'da elektrik ve doğal gaz faturaları 3 ay ertelenecek
Son Dakika: Depremden etkilenen Elazığ ve Malatya'da elektrik ve doğal gaz faturaları 3 ay ertelenecek
Bakan Albayrak, büyük müjde öncesi Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile birlikte fotoğraf paylaştı
Bakan Albayrak, büyük müjde öncesi Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile birlikte fotoğraf paylaştı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, müjdeyi açıkladığı Dolmabahçe'ye tekbirlerle uğurlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, müjdeyi açıkladığı Dolmabahçe'ye tekbirlerle uğurlandı
Bomba iddia: Eski MasterChef yarışmacısı Walison Fonseca, komşusuyla küfürleşip karakolluk oldu
Bomba iddia: Eski MasterChef yarışmacısı Walison Fonseca, komşusuyla küfürleşip karakolluk oldu
Lazio ile anlaşan Vedat Muriqi, hafta sonu imza için İtalya'ya gidiyor
Lazio ile anlaşan Vedat Muriqi, hafta sonu imza için İtalya'ya gidiyor
Anlaşmayı Fahrettin Koca imzalamıştı! Dünya Sağlık Örgütü resmen İstanbul'da
Anlaşmayı Fahrettin Koca imzalamıştı! Dünya Sağlık Örgütü resmen İstanbul'da
Zonguldak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vereceği müjdeye kilitlendi
Zonguldak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vereceği müjdeye kilitlendi
Fenerbahçe, Vedat Muriqi'in Lazio'ya transfer olduğunu yalanladı
Fenerbahçe, Vedat Muriqi'in Lazio'ya transfer olduğunu yalanladı
Sağanak sonrası Haliç kahverengiye büründü
Sağanak sonrası Haliç kahverengiye büründü
Ateşkes ilan edilen Libya'da bütün operasyonlar durduruldu
Ateşkes ilan edilen Libya'da bütün operasyonlar durduruldu
Kerem Bürsin, rol arkadaşı Hande Erçel itirafıyla şaşırttı
Kerem Bürsin, rol arkadaşı Hande Erçel itirafıyla şaşırttı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Yaşar Güler Donald Trump Muharrem İnce Fahrettin Altun
Magazin Can Yaman Şeyma Subaşı Yeşim Salkım Engin Altan Düzyatan
Spor Metin Oktay Gökhan Gönül Rıza Çalımbay Oğulcan Çağlayan Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Dha Futbolcu Doğalgaz Karadeniz
Şu an buradasınız: Yeşilyurt Belediyesi asfaltta hizmetlerini genişletti - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.8.2020 15:36:31. #1.14#
title