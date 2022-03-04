Yeşilyurt Belediye Meclisi Mart Ayı çalışmalarını tamamladı

Yeşilyurt Belediyesi Gedik Kültür Merkezi Toplantı Salonunda gerçekleşen Mart Ayı 2.Oturum Toplantısında, açılış ve yoklamanın ardından ilk olarak Mart Ayı 1.Oturum Toplantısının karar özeti kabul edildi.

Yeşilyurt Belediyesi görev ve yetki sahası içerisindeki 2022 yılı Otopark Bedeli Ücret Cetvelinin güncellenmesine dair İmar Komisyonu ve Plan ve Bütçe Komisyonunun ortak raporunu görüşüp onaylayan Yeşilyurt Belediye Meclisi, İmar Komisyonu ve Plan ve Bütçe Komisyonunun ortak görüşü doğrultusunda hazırlanan Bahçe Sundurmaları hakkında yapım ve uygulama standartları planını görüştükten sonra kabul etti.

Yeşilyurt'un Dilek, İnönü ve Yakınca Mahallelerinin elektrik ihtiyaçlarının karşılanması için belirlenen bölgelere trafo kurulmasına karar veren Yeşilyurt Belediye Meclisi, gündemdeki imar maddelerinden bazılarını onaylarken, bazılarını ise İmar Komisyonuna havale etti.

Altı maddenin Nisan Ayı Toplantısında görüşülmek üzere ertelenmesine karar verildikten sonra toplantı tamamlanırken, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, alınan kararların hâyırlara vesile olmasını temenni etti.

Mart Ayı çalışmalarını iki birleşim toplantısıyla tamamlayan Yeşilyurt Belediye Meclisi, Nisan Ayı Toplantısını 6 Nisan 2022 Çarşamba günü saat 14:00'de gerçekleştirecek.

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