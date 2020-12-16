Yeşilpınar Bölge Parkı'nda, koşu ve yürüyüş parkuru hizmete açıldı
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Yeşilpınar Bölge Parkı'nda, koşu ve yürüyüş parkuru hizmete açıldı

16.12.2020 16:28 | Son Güncelleme: 16.12.2020 16:34
Yeşilpınar Bölge Parkı'nda, koşu ve yürüyüş parkuru hizmete açıldı

Eyüpsultan Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Eyüpsultanlıların daha yeşil bir ortama, daha yaşanabilir bir çevreye sahip olmaları için çalışmalarına devam ediyor.

Eyüpsultan Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Eyüpsultanlıların daha yeşil bir ortama, daha yaşanabilir bir çevreye sahip olmaları için çalışmalarına devam ediyor.

Eyüpsultan Belediyesi, Başkan Deniz Köken yönetiminde 18 ayda 17 parkı hizmete açarken var olan parklarda ise yenileme çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda Yeşilpınar Bölge Parkı'nın zemin kaplamalarını, spor ve oyun gruplarını yenileyip, oturma gruplarının ise tamirat, onarım, boyama gibi işlemlerini yapan Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri son olarak parkın koşu ve yürüyüş parkurunu da tamamlayarak halkın hizmetine açtı.

Eyüpsultan Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, vatandaşlardan gelen talep doğrultusunda, 513 metre uzunluğundaki tartan zemin kaplama koşu ve yürüyüş parkurunu kısa sürede tamamladı. Yeşilpınar Bölge Parkı'nda vatandaşlar, açık havada yürüyüş ve spor yapmanın keyfini doyasıya yaşayabilecekler. - İSTANBUL

Yeşilpınar Bölge Parkı'nda, koşu ve yürüyüş parkuru hizmete açıldı
Yeşilpınar Bölge Parkı'nda, koşu ve yürüyüş parkuru hizmete açıldı
Yeşilpınar Bölge Parkı'nda, koşu ve yürüyüş parkuru hizmete açıldı
Yeşilpınar Bölge Parkı'nda, koşu ve yürüyüş parkuru hizmete açıldı
Yeşilpınar Bölge Parkı'nda, koşu ve yürüyüş parkuru hizmete açıldı
Yeşilpınar Bölge Parkı'nda, koşu ve yürüyüş parkuru hizmete açıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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