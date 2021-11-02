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Yeşilçam konseptli doğum günü partisi

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Yeşilçam konseptli doğum günü partisi

Fenerbahçe'nin eski milli kalecisi Volkan Demirel, 40 yaşına girdi. Yeşilçam konseptli yapılan davetteki kıyafetler geceye damga vurdu. İşte haberin detaylar...

Fenerbahçe'nin eski milli kalecisi Volkan Demirel, 40 yaşına girdi. Bu dönem beINSports'ta yorumculuk yapan Demirel'in doğum günü için eşi Zeynep Sever, parti düzenledi. Yeşilçam konsepti partide Volkan Demirel ve eşi Zeynep Demirel, 80'li yıllarda moda olan kıyafetler giydi. Davetlilerin de o dönem kıyafeti giyerek katıldığı partide, renkli anlar yaşandı. Çift ve arkadaşları çektiği fotoğraf ve video'ları sosyal medya hesaplarından paylaştı. Demirel, volkan40larkulübü etiketiyle kareleri yayınladı.

Yeşilçam konseptli doğum günü partisi

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