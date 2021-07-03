Yeşilçam'ın efsane ismi Kartal Tibet'e veda
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Yeşilçam'ın efsane ismi Kartal Tibet'e veda

Yeşilçam'ın efsane ismi Kartal Tibet'e veda
Hürriyet - Haberler | Magazin

Kartal Tibet, Zincirlikuyu Camii'nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Kartal Tibet, Zincirlikuyu Camii'nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Cenazeye katılanlar arasında Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da var. 

Kartal Tibet'i son yolculuğunda sayısız filmde başrolü paylaştığı Hülya Koçyiğit ile Orhan Gencebay gibi ünlü isimler yalnız bırakmadı.

Hülya Koçyiğit, Kartal Tibet'in ölüm haberinin ardından sosyal medya hesabında "Türk sinemasının usta ismi Kartal Tibet'i, arkadaşımı kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyim. Onunla birçok filmde rol arkadaşı olmanın dışında ailecek birçok güzel anıyı da paylaştık. Türk sinemasından hem oyuncu hem yönetmen olarak senin gibi usta bir isim; hayatımızdan senin gibi bir arkadaş, kardeş, dost geçtiği için sonsuz şükürler olsun. Ruhun şad olsun benim canım arkadaşım. Hepimizin başı sağolsun. Tüm sevenlerine sabır dilerim." mesajını yayınlamıştı.

Kartal Tibet için, Pandemi şartları ve kendi arzusu üzerine özel bir tören yapılmadı.

Namaz vakitlerini görüntülemek için tıklayın

Kaynak: Hürriyet

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