Yeşil Yol filmi konusu nedir? Yeşil Yol oyuncuları ve Yeşil Yol özeti! Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Yeşil Yol filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Yeşil Yol konusu, özeti ve Yeşil Yol oyuncaları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Yeşil Yol filminin detayları…

İzleyenleri ekrana bağlayan Yeşil Yol filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Yeşil Yol filmini izleyecek olanların merak ettiği Yeşil Yol konusu nedir, Yeşil Yol oyuncuları kimler ve Yeşil Yol özeti gibi konuları inceliyoruz. YEŞİL YOL FİLMİ KONUSU NEDİR? Frank Darabont'un Stephen King'in romanından uyarladığı bir drama filmi. Paul Edgecomb (Tom Hanks) 1920'li yıllarda bir hapishanede gardiyanlık yapıyor. Birgün John Coffey (Michael Duncan) isimli bir mahkum hapishaneye düşünce, Edgecomb'un yaşantısı tamamen değişiyor. Ölümü bekleyen mahkumun farklı bir isteği var. YEŞİL YOL FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU Yönetmen: Frank Darabont Oyuncular:Tom Hanks, David Morse, Bonnie Hunt, Michael Clarke Duncan, James Cromwell Tür: Suç, Drama Yapım Yılı: 1999 (188 dk) Vizyon Tarihi: 13 Kasım 2002 Çarşamba Senaryo: Stephen King, Frank Darabont Yapımcı Firma: Castle Rock Entertainment Yapım Ülkesi: ABD Orijinal Dil: İngilizce, Fransızca Orijinal Adı: The Green Mile