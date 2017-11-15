Yeşil Türbe yanındaki evden 2 kamyon çöp çıktı



BURSA - Bursa'da tarihi Yeşil Türbe yanındaki bir evden 2 kamyon çöp çıktı.

Yeşil semtinde ikamet eden apartman sakinleri, yaklaşık 10 yıldır kullanılmayan evden kötü kokular geldiğini ve fareler gezdiğini iddia ederek Yıldırım Belediyesi'ne başvurdu. Bunun üzerine ekipler mahalleye geldi. Yaklaşık 10 yıl önce hayatını kaybeden Mustafa Korkut'un evine giren ekipler, karşılaştıkları manzara ile şaşkına döndü. Korkut'un ölümünün ardından kimsenin kullanmadığı evin içerisindeki bütün eşyaların çöpe döndüğü görüldü. Ekipler, yaklaşık iki saatlik çalışmanın ardından 2 kamyon çöpü tahliye ederek evi temizledi.