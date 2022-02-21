Yeşil sahada yumruk ve tekmeler havada uçuştu... Maç sonrası yeşil saha karıştı - Haberler
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Yeşil sahada yumruk ve tekmeler havada uçuştu... Maç sonrası yeşil saha karıştı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Yeşil sahada yumruk ve tekmeler havada uçuştu.

SİVEREK, ŞANLIURFA (İHA) - Yeşil sahada yumruk ve tekmeler havada uçuştu... Maç sonrası yeşil saha karıştı

ADIYAMAN Adıyaman'ın Besni ilçesinde oynanan Besni Akın Spor ile Siverek Belediye Spor maçı sonrası yumruk ve tekmeler havada uçuştu. Yeşil sahada çıkan kavgada yaralananlar ve fenalık geçirenler hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgilere göre, Bölgesel Amatör Lig 3. Bölge 12. Hafta mücadelesinde Besni ilçe Stadyumunda Besni Akın Spor ile Siverek Belediye Spor arasında maç oynandı. Kıyasıya mücadelenin verildiği maç 1-1 beraber bitti. Maç sonrası her iki takımın oyuncuları arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek yumruk ve tekmeli kavgaya dönüştü. Kulüp yöneticilerinin de kavgaya dahil olmasıyla yeşil saha savaş alanına dönüştü. Polis ekiplerinin güçlükle müdahale ettiği kavgada yaralanan 1 kişi ile fenalaşan 1 kişi, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan müdahalelerin ardından Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

Yeşil sahada yumruk ve tekmeler havada uçuştu... Maç sonrası yeşil saha karıştı

Yeşil sahada yumruk ve tekmeler havada uçuştu... Maç sonrası yeşil saha karıştı

Yeşil sahada yumruk ve tekmeler havada uçuştu... Maç sonrası yeşil saha karıştı

İhlas Haber Ajansı / Ramazan Kuyu - 3. Sayfa

Amatör Lig, Adıyaman, Siverek, 3. Sayfa, Güncel, Haberler

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