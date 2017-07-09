Yeşil Kırşehirspor Bal'da Mücadele Edecek

Yeşil Kırşehirspor Futbol Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Bekir Barış Cihan, Bölgesel Amatör Ligi (BAL) katılım ücretini yatırdıklarını ve bu sene ligde mücadele edilebileceklerini bildirdi.



Cihan, yaptığı yazılı açıklamada, birçok kulübün transfer ve kamp programlarını belirlemelerine karşın yıllardır devam eden tablo içerisinde Yeşil Kırşehirspor olarak sıkıntılı bir dönemden geçtiklerini belirtti.



Bununla birlikte BAL'a katılım konusunda yaşadıkları sıkıntının aşıldığını ifade eden Cihan, şunları kaydetti:



"Gereken ücret yatırılarak, Yeşil Kırşehirspor'un Bölgesel Amatör Ligi'nde oynaması sağlanmış, gerekli belgeler teslim edilmiştir. Kırşehir Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci ile yaptığımız görüşmeler sonrasında belediyemiz büyük bir sorumluluk alacak. Taraftarımız da kentteki futbolseverler de rahat olsunlar, endişe duymasınlar, Yeşil Kırşehirspor en kısa zamanda daha güzel ve üst liglerde mücadele edecektir. Şu an 1. ve 2. Lig seviyesinde bir tesisimiz, 6 dönüm arazimiz var. Kulüp için yapılan halı saha bitmek üzere, Kent Park'ta bize tahsis edilen çay bahçesi de işler durumdadır. İnşallah bu sene başarılı bir sezon geçireceğiz."