"Yerli aşı mutasyona uğrayan virüse karşı da etkili"

"Yerli aşı mutasyona uğrayan virüse karşı da etkili"

Erciyes Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Orhan Yıldız:

"Özellikle mutasyona uğrayan virüslere bakıldığı zaman inaktif aşıların etkili olacağını biliyoruz"

"Gönüllü bulamıyoruz"

KAYSERİ - Erciyes Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Orhan Yıldız; Erciyes Üniversitesi'nde üretilecek olan yerli aşının İngiltere'de mutasyona uğrayan korona virüse karşı da etkili olacağını söyledi.

Erciyes Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Orhan Yıldız; Erciyes Üniversitesi'nde Faz-2 çalışmalarına başlanan yerli aşının, inaktif aşı olduğu için mutasyona uğrayan virüse karşı da etkili olacağını bildirdi. Çalışmalarda hiçbir yan etkisinin görülmediği, kullanımı engelleyecek bir sorun olmadığını gördüklerini ifade eden Prof. Dr. Yıldız; "Bizim aşımız inaktif bir aşı, Çin aşısı ile aynı. Yani biz Çin aşısının sadece zaman olarak gerisindeyiz. Onlar Faz-3'ü bitirmek üzereler. Bizim aşımız Faz-1'i bitirdi ve Faz-2'ye başladık. Faz-1'de aşının güvenilirliğine bakılır. Bu açıdan baktığımızda bizim aşımızda bazı kan testlerinde ufak tefek değişiklikler olsa da hiçbir yan etkisinin olmadığı, aşıyı kullanmamızı engelleyecek bir sorun olmadığını gördük. Bu açıdan bakıldığı zaman, güvenlik bakımından Çin aşısı ile aynı noktadayız. Etkinlikte ise Faz-2 aşamasında bakılacak. Çalışmalar devam ediyor. Özellikle mutasyona uğrayan virüslere bakıldığı zaman bu inaktif aşıların onlara da etkili olacağını biliyoruz" ifadelerini kullandı.

"Gönüllü olarak kendi aşımıza katkı vermeliyiz"

Aşı çalışmalarına katılmak üzere yeterince gönüllü bulamadıklarının da altını çizen Prof. Dr. Yıldız; vatandaşlardan bu konuda katkıda bulunmalarını istedi. Yıldız; "Aşı çalışmaları hiçbir kesinti olmadan devam ediyor ama tabi ki bu işler biraz zaman alıyor. Maalesef bu çalışmalara katılmak üzere yeterince gönüllü bulamıyoruz. Gönüllü olmak isteyenlerin mutlaka kendi aşımıza katkı vermeliyiz. Bu aşıyı vurulmalarında her hangi bir sorun çıkmayacağını Faz-1 aşısında gördük. Çin aşısı ve bizim aşımız benzer aşılar, farklı değiller aşılar" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / TURAN BULUT