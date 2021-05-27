KAYSERİ YERLİ AŞI ÇALIŞMALARININ YAPILDIĞI MERKEZDEN 4 BİLGİSAYAR ÇALINDI
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KAYSERİ YERLİ AŞI ÇALIŞMALARININ YAPILDIĞI MERKEZDEN 4 BİLGİSAYAR ÇALINDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, Aşı Araştırma ve Geliştirme Merkezi'nden (ERAGEM) çalınan bilgisayar hırsızlığıyla ilgili açıklama yaptı.

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, Aşı Araştırma ve Geliştirme Merkezi'nden (ERAGEM) çalınan bilgisayar hırsızlığıyla ilgili açıklama yaptı. Doktora öğrencilerine ait bilgisayarların çalındığını belirten Çalış, "Kamuoyunu doğru bilgilendirmek açısından şunu ifade edebilirim: hastaneye hasta olarak gelen, daha önce sabıkası olan bir hırsız. Aşı Araştırma ve Geliştirme Merkezimizin iç kısmında değil, dış kısmında doktora öğrencilerine ait laptopu çalmış. Orada asla Covid-19 aşısıyla ilgili önemli belgeler yoktu. Öğrencilerimizin kendi araştırma bilgileri vardı. Zaten olay duyulur duyulmaz hırsız 2 saat içinde yakalandı. Polis teşkilatına teşekkür ediyorum. Bizim bilgi işlem uzmanlarımız laptoptaki bilgilerin aktarılması ihtimaline karşı araştırma yaptı. Laptopun kapağı bile açılmamış. Yani bilgi aktarımı asla yok. Aşıyla ilgili bir sorun yok. Adi bir hırsızlık olayı. Bu hastane bölgesinde yaşanmış bir olay. Başhekimimize talimat verdim. Bu konuyla ilgili ön inceleme başlatıldı" diye konuştu.

KAYSERİ YERLİ AŞI ÇALIŞMALARININ YAPILDIĞI MERKEZDEN 4 BİLGİSAYAR ÇALINDI
KAYSERİ YERLİ AŞI ÇALIŞMALARININ YAPILDIĞI MERKEZDEN 4 BİLGİSAYAR ÇALINDI
KAYSERİ YERLİ AŞI ÇALIŞMALARININ YAPILDIĞI MERKEZDEN 4 BİLGİSAYAR ÇALINDI
KAYSERİ YERLİ AŞI ÇALIŞMALARININ YAPILDIĞI MERKEZDEN 4 BİLGİSAYAR ÇALINDI
KAYSERİ YERLİ AŞI ÇALIŞMALARININ YAPILDIĞI MERKEZDEN 4 BİLGİSAYAR ÇALINDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Yerli aşı çalışmalarının yapıldığı merkezden 4 bilgisayar çalındı
Yerli aşı çalışmalarının yapıldığı merkezden 4 bilgisayar çalındı
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KAYSERİ YERLİ AŞI ÇALIŞMALARININ YAPILDIĞI MERKEZDEN 4 BİLGİSAYAR ÇALINDI - Haberler
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