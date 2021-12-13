Yerköy Belediyesi yol çalışmalarını sürdürüyor

Yerköy Belediye Başkanı Ferhat Yılmaz, 100. Yıl Mahallesi okullar mevkisinde yol çalışmasının tamamlandığını söyledi.

Yılmaz, gazetecilere, ilçede mesai gözetmeksin yol çalışmalarının sürdüğünü belirterek, "Memleket, bizim için ne yapacak değil, biz memleket için neler yapacağız düşüncesiyle çıktığımız bu yolda çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Belediye ekiplerimizin yol çalışmaları kapsamında, 100. Yıl Mahallesi Şehit Mehmet Tez Anadolu Lisesi ve Fatih Sultan Mehmet İmam Hatip Ortaokulu güzergahındaki yol yapım çalışmalarımız tamamlanmıştır. Gerek mahalle sakinlerimiz gerekse geleceğimizin teminatı olan çocuklarımız okullarına ve evlerine giderken tozdan ve çamurdan kurtuldu. Halkımıza hayırlı uğurlu olsun." dedi.

Başkan Yılmaz, mevsim koşullarına bağlı olarak çalışmaların devem edeceğini ifade etti.