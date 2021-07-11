Yerköy Belediyesi içme suyu çalışmalarında iki kuyudan yüksek basınçlı su buldu
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Yerköy Belediyesi içme suyu çalışmalarında iki kuyudan yüksek basınçlı su buldu

Yerköy Belediyesi içme suyu çalışmalarında iki kuyudan yüksek basınçlı su buldu
Anadolu Ajansı / Ferhat Kayhan - Haberler | Güncel

Yerköy Belediye Başkan Yardımcısı Oktay Yılmaz, yaşanan su sıkıntılarını çözmek için başlattıkları sondaj çalışmalarının olumlu sonuç verdiğini söyledi.

Yerköy Belediye Başkan Yardımcısı Oktay Yılmaz, yaşanan su sıkıntılarını çözmek için başlattıkları sondaj çalışmalarının olumlu sonuç verdiğini söyledi.

Yaşanan kuraklık nedeniyle su kaynaklarında azalma olduğunu belirten Yılmaz, gazetecilere, içme suyu arama çalışmaları kapsamında 3 noktada sondaj çalışması yaptıklarını belirtti.

Yılmaz, Yerköy Belediyesi açılan iki kuyudan yüksek basınçlı saniyede 40 litre debili su buldukların ifade ederek, "Bulduğumuz bu suyu yapılan tahlillerin ardından 2-3 gün içinde şehir şebeke hattına bağlayacağız. Yine aynı mevkide devam ettiğimiz üçüncü su kuyumuzda çalışmalar aralıksız devam etmektedir. İnşallah üçüncü kuyumuzda en kısa zamanda ilçe halkımızın kullanımına kazandırılacaktır." dedi.

Vatandaşlara uyarılarda bulunan Yılmaz, suların tasarruflu kullanılmasını israf edilmemesini istedi.

Yerköy Belediyesi içme suyu çalışmalarında iki kuyudan yüksek basınçlı su buldu
Yerköy Belediyesi içme suyu çalışmalarında iki kuyudan yüksek basınçlı su buldu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferhat Kayhan

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