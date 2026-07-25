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Zonguldaklı denizci Kadir Kamilçelebi son yolculuğuna uğurlandı

Zonguldaklı denizci Kadir Kamilçelebi son yolculuğuna uğurlandı
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İHA saldırısında vurulan Türk bayraklı Sabahat Telli tankerinde çarkçıbaşı olarak görev yapan ve saldırıda ağır yaralanan Zonguldaklı denizci Kadir Kamilçelebi, Rusya’da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirmesinin ardından memleketi Zonguldak’ta son yolculuğuna uğurlandı.

İHA saldırısında vurulan Türk bayraklı Sabahat Telli tankerinde çarkçıbaşı olarak görev yapan ve saldırıda ağır yaralanan Zonguldaklı denizci Kadir Kamilçelebi, Rusya'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirmesinin ardından memleketi Zonguldak'ta son yolculuğuna uğurlandı.

Türk bayraklı Sabahat Telli tankerinde görev yapan evli ve bir çocuk babası 56 yaşındaki Kadir Kamilçelebi ağır yaralandı. Rusya'da tedavi altına alınan Kamilçelebi, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

İşlemlerinin tamamlanmasının ardından Türkiye'ye getirilen Kamilçelebi'nin cenazesi, bugün memleketi Zonguldak'taki Tepebaşı Camii'nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Cenaze törenine, Kamilçelebi'nin ailesi ve yakınlarının yanı sıra meslektaşları ile çok sayıda vatandaş katıldı. Törende Kamilçelebi'nin eşi ve küçük kızı gözyaşlarına hakim olamazken, ayakta durmakta güçlük çeken aile fertlerini yakınları teselli etti.

Kılınan cenaze namazının ardından Kadir Kamilçelebi'nin naaşı dualar eşliğinde Kırat Şehir Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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