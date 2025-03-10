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Zonguldak'ta Teşkilat Mensuplarına İftar Yemeği Düzenlendi

Zonguldak'ta Teşkilat Mensuplarına İftar Yemeği Düzenlendi
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Zonguldak Polisevi'nde düzenlenen iftar yemeğine Vali Osman Hacıbektaşoğlu, İl Jandarma Komutanı ve İl Emniyet Müdürü katıldı. Programda, emniyet ve jandarma teşkilatı mensuplarıyla dayanışma mesajı verildi.

Zonguldak'ta, teşkilat mensuplarına yönelik Polisevi'nde iftar yemeği programı düzenlendi.

Programa Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, İl Jandarma Komutanı Albay Barış Cücen, İl Emniyet Müdürü Sinan Ergen ve kıymetli eşleri katıldı. Programda, emniyet ve jandarma teşkilatı mensuplarıyla bir araya gelinerek birlik ve dayanışma mesajı verildi. Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, teşkilatın özverili çalışmalarına vurgu yaparak, kamu güvenliğini sağlamak adına gece gündüz demeden çalışan tüm personele teşekkür etti.

İftar yemeği, dualar eşliğinde tamamlanırken, katılımcılar birlikte vakit geçirmenin mutluluğunu yaşadı. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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