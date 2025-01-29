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Zonguldak'ta Silahla Vurulmuş Astsubay E.K.'nin Cenazesi Gaziantep'e Gönderildi

Zonguldak'ta Silahla Vurulmuş Astsubay E.K.'nin Cenazesi Gaziantep'e Gönderildi
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Çaycuma'da evinde silahla vurulmuş halde bulunan 26 yaşındaki astsubay E.K.'nin cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından memleketi Gaziantep'e ulaştırıldı. Cenazenin Yeşilkent Mezarlığı'na defnedileceği öğrenildi.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Perşembe beldesinde evinde silahla vurulmuş halde bulunan astsubay E.K.'nin cenazesi memleketi Gaziantep'e gönderildi.

Çaycuma ilçesine bağlı Perşembe beldesinde karakolda görevli astsubay E.K., (26) silahla vurulmuş halde bulundu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalede, astsubayın hayatını kaybettiğini belirledi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında astsubayın cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

E.K.'nin cenazesi işlemlerinin tamamlanmasının ardından memleketi Gaziantep'e gönderildi. E.K.'nin cenazesinin kılınacak cenaze namazı sonrası Gaziantep Yeşilkent Mezarlığı'nda toprağa verileceği öğrenildi. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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