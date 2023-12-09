Zonguldak'ta Hemzemin Geçitte Arıza Tedirginliği

Zonguldak'ın Kilimli ilçesine bağlı Çatalağzı Beldesi'nde, Işıkveren mevkisinde bulunan bir hemzemin geçitte meydana gelen bariyer arızası, bölge sakinlerini tedirgin etti. Hemzemin geçidin işlevsiz hale gelmesi, güvenlik endişelerine yol açtı.

Zonguldak'ta hemzemin geçitte arızalanan bariyer sürücüleri tedirgin etti.

Zonguldak'ın Kilimli ilçesine bağlı Çatalağzı Beldesi'nde, Işıkveren mevkisinde bulunan bir hemzemin geçitte meydana gelen bariyer arızası, bölge sakinlerini tedirgin etti. Hemzemin geçidin işlevsiz hale gelmesi, güvenlik endişelerine yol açtı. Arıza, beldeye bağlı Işıkveren Mahallesinde yaşayan vatandaşlar tarafından fark edildi. Hemzemin geçitteki bariyerin arızalanması, özellikle tren geçişlerinde güvenlik risklerini artırıyor. - ZONGULDAK