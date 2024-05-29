Zonguldak'ta Depremzedeler Sokak Köpeklerinin Saldırısına Uğradı

Zonguldak'ta 80 yaşındaki Malatyalı depremzede Ali Altuntaş sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Bir yıl içerisinde 8'inci kez benzer olayı yaşadıklarını söyleyen mahalle sakinleri yetkililerden yardım istedi.

6 Şubat depreminin ardından ailesiyle birlikte Zonguldak'ın Gökçebey ilçesine bağlı Bakacakkadı beldesine yerleşen Altuntaş, dolaşmak için evinden yaklaşık 250 metre uzakta köpeklerin saldırısına uğradı. Elinden yaralanan Altuntaş'ın imdadına komşuları yetişti. Olayın ardından hastanede tedavi altına alınan Altuntaş, daha sonra İlçe Jandarma Komutanlığı'na giderek, köpeği sahiplenen kişinden şikayetçi oldu. Mahalle sakinleri ise bir yıl içerisinde 8 kez farklı kişilerin köpeklerin saldırısına maruz kaldığını belirterek, köpeklerin toplatılması için imza topladı.

Altuntaş'ın kızı Naile Altuntaş yaşadıklarını anlatarak şöyle dedi:

"Depremzede olarak buraya yerleştik. Ben ve annem engelliyiz. Sokak köpekleri burada büyük tehlike oluşturuyor. Biz engelli bireyleriz. Kendimizi burada onlara karşı savunacak gücümüz yok. Burada sadece biz değil, küçük çocuklar da tehlike altında. Bizlerde hayvan severiz ama bu şekilde hem bizler hem de çocuklarımız zor durumda kalıyoruz Toplu konut sitesindeki 260 dairelik hanenin 250'si imza attı. Kopeklerin zararı sadece bizlere değil. Herkes bu durumdan şikayetçi. Benzer olaylar daha önce de yaşandı ama şimdi gündeme getiriyoruz. Birkaç gün önce işe gitmek için evinden çıkan bir komşumuz, saldırıya uğrayarak bileğinden yaralandı. Bu konuda devletimizden yardım talep ediyoruz" dedi.

Öte yandan site sakinleri İzzet Arslan, Muhammet Kara, Yakup Yaylı ve Akif Büyükyonca da mahalle olarak yaşanan durumdan şikayetçi olurken; şu ifadelere yer verdiler:

"Burada dilekçemizi tüm yetkili makamlara ilettik. Köpekler çocuklarımıza saldırdı, saldırmaya da devam ediyor. Amacımız köpekleri uyutmak değil, sadece onları buradan düzgün bir şekilde alıp barınakta beslemek. 1 yılda 7-8 kez sitenin farklı sakinlerinin ısırma vakalarıyla karşılaştık. Hayvan severler önce insanı sevmeli. Burada küçük çocuklarımız korkudan markete gelemiyor. Bazen dükkanlarımızı ve çalışmamızı bırakıp evimize alışverişe gelen çocukları evlerine götürüyoruz. Çocuklar oyun alanlarını rahat kullanamıyor. Yetkililerden talebimiz bir an önce çözüm bulunması ve burada yaşayan site sakinlerinin daha fazla zarar görmemesidir." - ZONGULDAK