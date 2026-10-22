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Zonguldak'ta çöken binanın enkazında ölen 74 yaşındaki kadın Bartın'da defnedildi

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Zonguldak'ta çöken binanın enkazında ölen 74 yaşındaki kadın Bartın'da defnedildi Haber Videosunu İzle
Zonguldak'ta çöken binanın enkazında ölen 74 yaşındaki kadın Bartın'da defnedildi
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Zonguldak'ta çöken 3 katlı betonarme binanın enkazında hayatını kaybeden 74 yaşındaki kadının cenazesi Bartın'da defnedildi. Cenaze, Kurucaşile Merkez Ali Ağa Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Şeyhler köyü mezarlığında toprağa verildi.

Zonguldak'ta çöken binanın enkazı altında kalarak hayatını kaybeden Türkan Akçaharman Özhan'ın cenazesi, memleketi Bartın'da defnedildi.

Zonguldak'ın Meşrutiyet Mahallesi'nde 3 katlı betonarme bina çökmüş, enkaz altında kalan 74 yaşındaki Türkan Akçaharman Özhan hayatını kaybetmişti. Özhan'ın cenazesi, memleketi Bartın'da dualarla son yolculuğuna uğurlandı. Kurucaşile ilçesindeki Merkez Ali Ağa Camii'nde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Özhan'ın cenazesi, Şeyhler köyü mezarlığında defnedildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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