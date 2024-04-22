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Zonguldak'ta 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Kutlamaları

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Zonguldak Valiliği, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla kutlama programı düzenledi. Kutlamalar Atatürk Anıtı'na çelenk sunum töreniyle başlayacak ve Karaelmas Kemal Köksal Stadı'nda devam edecek.

Zonguldak'ta 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı düzenlenecek törenlerle kutlanacak.

Zonguldak Valiliği, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla kutlama programı düzenledi. Kutlamalar Atatürk Anıtı'na çelenk sunum töreniyle başlayacak. Valilik makam ziyaretinin ardından resim ve dereceli eserler sergisi gezilecek.

Törenler Karaelmas Kemal Köksal Stadı'nda devam edecek. Protokolün halkı selamlamasının ardından çeşitli gösteriler düzenlenecek.

Bayram kutlamaları çeşitli etkinliklerle devam edecek. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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