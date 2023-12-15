Zonguldak Belediyesi, yeni bir sulama tankeriyle araç parkını genişletti. Böylece araç sayısı 26'ya yükseldi.

Zonguldak Belediyesi, araç parkını genişletiyor. Bu çerçevede yeni bir sulama tankeri hizmete girmiş oldu.

Bu çalışmaların bir parçası olarak, belediye araç parkına yeni bir sulama tankeri ekledi. Belediyenin son dönemde araç parkına eklediği araç sayısı böylece 26'ya yükseldi. Belediye tarafından yapılan açıklamada "Ailemizin yeni üyesine hoş geldin diyelim.Son dönemde araç parkımıza kazandırdığımız 26. araç olan arazözümüze görevlerinde başarılar diliyoruz. Tekerine taş değmesin inşallah" ifadelerine yer verildi. - ZONGULDAK