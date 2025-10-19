Haberler

Zihinsel Engelli Kadının Yutma Krizi: Ceviz Başarıyla Çıkarıldı

Güncelleme:
Ağrı'da zihinsel engelli bir kadın, yemek borusuna takılan ceviz nedeniyle acil servise getirildi. Sağlık ekibi, endoskopi yöntemiyle cevizi başarılı bir şekilde çıkardı ve hasta taburcu edildi.

Ağrı'da zihinsel engelli bir kadının yuttuğu ceviz, AİÇÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde gerçekleştirilen başarılı bir operasyonla yemek borusundan çıkarıldı.

Alınan bilgiye göre, 25 yaşındaki zihinsel engelli kadın hasta, akşam saatlerinde evde bulunduğu sırada yanlışlıkla bütün halde bir ceviz yuttu. Nefes darlığı ve öksürük şikayetleri artan hasta, yakınları tarafından Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne getirildi.

Yapılan muayene ve tomografi incelemesinde cevizin yemek borusuna takıldığı tespit edildi. Hastanın solunum yollarının tamamen tıkanmaması için zamanla yarışan sağlık ekibi, endoskopi yöntemiyle cevizi başarılı şekilde çıkardı.

Operasyonu gerçekleştiren AİÇÜ Tıp Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Adem Aslan, hastanın sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek, "Hasta acil servise geldiğinde ciddi öksürük ve nefes alma güçlüğü yaşıyordu. Tomografi sonucunda cevizin yemek borusuna bütün olarak sıkıştığını gördük. Ekip arkadaşlarımızla birlikte endoskopik yöntemle cevizi zarar vermeden çıkardık. Hastamız şu anda iyi durumda ve 24 saatlik müşahedenin ardından taburcu edildi" dedi.

Dr. Aslan, özellikle zihinsel engelli bireylerde benzer durumlara daha sık rastlandığını vurgulayarak, "Bu tür hastalarda yutma refleksi tam gelişmediği için küçük cisimleri veya gıdaları yanlışlıkla yutma riski yüksek olabiliyor. Ebeveynlerin ve yakınlarının bu konuda daha dikkatli olması, beslenme süreçlerini kontrollü şekilde yürütmesi son derece önemli" ifadelerini kullandı.

Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde gerçekleştirilen bu operasyonun, tıp literatüründe ender rastlanan vakalar arasında yer aldığı öğrenildi. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel


