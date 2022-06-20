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Zifte yapışan keçileri telef olmaktan vatandaşlar kurtardı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Zifte yapışan keçileri telef olmaktan vatandaşlar kurtardı

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde zifte yapışan keçiler, mahalle halkı tarafından telef olmaktan kurtarıldı.

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde zifte yapışan keçiler, mahalle halkı tarafından telef olmaktan kurtarıldı.

Nallıhan'ın Yukarı Çive Mahallesi'nde sıcak havaların etkisiyle asfalt eridi. Bölgede otlayan keçiler eriyen zifte yapışırken, sürü sahibi Celal Çelik ve yoldan geçen vatandaşların uzun uğraşı sonucunda keçiler telef olmadan ziftten kurtarılarak yaşama döndürüldü. Köy halkı, özellikle yaz aylarında yol yapımı sırasında araziye dökülen ziftlerin hayvanlar ve tarım alanları için büyük tehlike oluşturduğunu belirterek, bu konuda ilgili ekiplerin daha duyarlı olmalarını istedi. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Celal Çelik Nallıhan Ankara Yerel Haberler

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