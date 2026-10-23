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Zeytinburnu'nda yağ aldırma ameliyatında ölen Tuğba Onur toprağa verildi

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Zeytinburnu'nda yağ aldırma ameliyatında ölen Tuğba Onur toprağa verildi Haber Videosunu İzle
Zeytinburnu'nda yağ aldırma ameliyatında ölen Tuğba Onur toprağa verildi
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Zeytinburnu'ndaki Sante Plus Hastanesi'nde yağ aldırma ameliyatında hayatını kaybeden 46 yaşındaki Tuğba Onur, Sultangazi'de son yolculuğuna uğurlandı. Cenazede eşi Murat Onur, ölümün yanlış müdahale sonucu gerçekleştiğini öne sürdü; annesine veda eden çocuk gözyaşlarını tutamadı.

İstanbul'un Zeytinburnu ilçesindeki Sante Plus Hastanesi'nde yağ aldırma ameliyatı sırasında hayatını kaybeden Tuğba Onur, son yolculuğuna uğurlandı. Törende annesine veda eden çocuk gözyaşlarına boğuldu.

Zeytinburnu ilçesindeki Sante Plus Hastanesi'nde yağ aldırma ameliyatı sırasında hayatını kaybeden 46 yaşındaki Tuğba Onur için Sultangazi Zübeyde Hanım Mahallesi'nde bulunan Hediye Hanım Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Tuğba Onur'un eşi Murat Onur, ailesi ve yakınları katıldı. Onur'un eşi Murat Onur, ölümün yanlış müdahale sonucu gerçekleştiğini öne sürdü.

Tuğba Onur için ikindi namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Namazda saf tutan çocuğun annesine vedası yürekleri burktu. Babasının desteğiyle ayakta kalan çocuk, gözyaşlarını tutamadı. Onur'un cenazesi, kılınan namazın ardından Habipler Cebeci Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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