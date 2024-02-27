Kaldırımda yürürken üzerine lastikler düştü! Birkaç saniyeyle kurtuldu
İstanbul Zeytinburnu'nda kaldırımda yürüyen bir kadının yanına otomobil lastikleri düştü. Kadın, şans eseri olaydan yara almadan kurtulurken lastiklerin bir balkonda ahşap üzerinde durduğu ve ahşabın çürümesi sonrası aşağıya düştüğü ortaya çıktı.
Zeytinburnu'nda 1. kattaki dairenin balkonunda bulunan 5 otomobil lastiği kaldırımda yürüyen kadının yanına düştü. Kadın lastiklerin altında kalmaktan son anda kurtulurken lastiklerin, üzerinde durduğu ahşabın çürümesi sonucu aşağıya düştüğü belirlendi.
BİRKAÇ SANİYE KURTARDI
22 Şubat günü Zeytinburnu Beştelsiz Mahallesi'nde yaşanan olayda 1. kattaki dairenin balkonunda bulunan 5 adet otomobil lastiği, üzerinde durduğu ahşabın çürümesi nedeniyle kaldırımda yürüyen kadının üzerine düştü. Neye uğradığını şaşıran kadın lastiklerin altında kalmaktan son anda kurtulurken, kadının bacağına çarpan lastik nedeniyle hafif şekilde yaralandığı öğrenildi. Lastiklerin çarptığı iki araçta ise hasar oluştu.
Olayla ilgili konuşan mahalle sakini, "Lastikler balkonda ahşabın üzerinde duruyordu. Ahşabın çürümesinden dolayı komşunun balkonundan aşağı düşüyor" dedi.
PARK HALİNDEKİ ARACA ZARAR VERDİ
Olayı gören mahalle sakini Celal Tuvan, "Baktım bir kadının başına toplanmışlar. Lastikler park halindeki aracın üstüne düşmüş. Bir de minibüsün önüne değmiş, araca zarar vermiş. Polisler geldi, kadın daha sonra gitti" şeklinde konuştu.