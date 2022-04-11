Zeytin ağaçlarında hastalık ve zararlıların tespiti için tuzak asılıyor - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Zeytin ağaçlarında hastalık ve zararlıların tespiti için tuzak asılıyor

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
Zeytin ağaçlarında hastalık ve zararlıların tespiti için tuzak asılıyor

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personelleri tarafından zeytin ağaçlarında hastalık ve zararlıların tespiti için tuzak asım işlemi yapılıyor.

AYDIN (İHA) - Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personelleri tarafından zeytin ağaçlarında hastalık ve zararlıların tespiti için tuzak asım işlemi yapılıyor.

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Teknik personellerimiz tarafından zeytinde entegre mücadele çerçevesinde başta zeytinlerde halkalı leke ile Vertisilyum (Verticillium) solgunluk hastalıkları ve zeytin fidan tırtılı ile zeytin güvesi zararlıları olmak üzere diğer hastalık, zararlı, fenolojik gelişim makroskobik olarak kontrol edildi. Zeytin güvesinin çiçek ve meyve neslinin takibi için monitör tuzaklarımız asıldı. Arazi-plantasyon kontrollerimiz titizlikle sürdürülmektedir" ifadelerine yer verildi. - AYDIN

Zeytin ağaçlarında hastalık ve zararlıların tespiti için tuzak asılıyor

Zeytin ağaçlarında hastalık ve zararlıların tespiti için tuzak asılıyor

Zeytin ağaçlarında hastalık ve zararlıların tespiti için tuzak asılıyor

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Zeytin, Tarım, Aydın, Yerel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title