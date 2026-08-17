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Özdağ'dan Marmara Depremi Anması ve İstanbul Uyarısı

Özdağ'dan Marmara Depremi Anması ve İstanbul Uyarısı
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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, 17 Ağustos 1999 yılında meydana gelen depremde hayatını kaybedenleri andı.

(ANKARA) - Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, 17 Ağustos 1999 yılında meydana gelen depremde hayatını kaybedenleri andı.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "17 Ağustos Büyük Marmara Depreminin yıl dönümünde hayatını kaybeden vatandaşlarımızı rahmetle anıyorum. Yaşanması ihtimal değil, kesin olan İstanbul depremi için görev başındaki yetkilileri tedbir almaya ve sorumlu davranmaya davet ediyorum" ifadesini kullandı.

Kaynak: ANKA
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