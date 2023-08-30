Zafer bayramında şehitler unutulmadı

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 101. yıl dönümünde Körfez'de şehitler mezarı başında anıldı.

Körfez'de 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 101. yıldönümü düzenlenen törenle kutlandı. Kaymakamlık tören alanında yapılan kutlama programı çelenklerin Atatürk Anıtı'na sunulmasıyla başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşmalar gerçekleştirildi. Kutlama törenine Körfez Kaymakamı Uğur Kalkar, Garnizon Komutanı Gökhan Güllüoğlu, Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, kamu kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Törenin ardından protokol üyeleri kaymakamlık makamında tebrik kabulü gerçekleştirdi Kaymakamlık alanındaki program sonrasında Körfez Şehitliği'ne geçildi. Burada tüm şehitler için Kur'an-ı Kerim okunurken, Körfez Kaymakamı Uğur Kalkar ve Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt şehitlerin mezarlarını karanfil bıraktı. - KOCAELİ