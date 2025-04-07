Yüzük Sıkışan Vatandaşın Yardımına İtfaiye Ekipleri Koştu
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde parmağında yüzük sıkışan bir vatandaş, kendi çabalarıyla yüzüğü çıkaramayınca hastaneden itfaiye ekiplerinden yardım istedi. İtfaiye ekipleri kısa sürede gelerek yüzüğü çıkardı ve vatandaşın rahatlamasını sağladı.
Parmağında yüzük sıkışan vatandaşın yardımına itfaiye koştu
HATAY - Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde parmağında yüzük sıkışan vatandaşı yardımına itfaiye ekipleri yetişti.
Reyhanlı ilçesinde yaşayan bir vatandaşın parmağında yüzüğü sıkıştı. Kendi imkanlarıyla yüzüğü çıkarmaya çalışan vatandaş başarısız olunca hastaneye giderek yardım istedi. Durum üzerine hastaneye itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede hastaneye gelen itfaiye ekipleri, vatandaşın parmağında sıkışan yüzüğü çıkarttı. Yüzüğün çıkarılmasıyla vatandaş rahat nefes aldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AHMET ARSLAN - Yerel