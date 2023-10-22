Yüzlerce motosikletli Filistin'e destek için konvoyda buluştu

İstanbul'da motosikletli vatandaşlar, İsrail'in Gazze'ye saldırılarını protesto etmek amacıyla "İstanbul'da Filistin'e Destek Sürüşü" adlı konvoy düzenledi. Yüzlerce motosikletlinin katıldığı konvoy, Karaköy'den başlayarak Eminönü'nde son buldu.

Karaköy'de toplanan çok sayıda gönüllü motosiklet grubu ve motosiklet sürücüleri Filistin'e destek konvoyu oluşturdu. Türk ve Filistin bayrakları sallayan motosikleti grup, Filistin'e destek sloganları eşliğinde Edirnekapı'ya doğru yol aldı. Ardı arkası kesilmeyen konvoy, Eminönü'nde son buldu.

Hucurat Hareketi yöneticisi Eyüp Güzel, organizasyonla ilgili, "Burada motosikletli arkadaşlarla farkındalık çalışması yapmak istedik. 2 haftadır işgale uğrayan Filistin topraklarında zalim, katil ve yalancı İsrail işgalcilerinin soykırımlarını protesto etmek amacıyla motosikletlerimizi süreceğiz. Filistin'de bulunan bizim öz kardeşlerimize destek olmak ve yanlarında olduğumuzu belli etmek için motosikletimizi sürmeye devam edeceğiz" dedi.

"Hastaneleri ve okulları bombalıyorlar"

Osmanlı Motosiklet Kulübü Başkanı Erman Ertürk ise, "Bugün arkadaşlarımızla buraya çoğunlukla hepimiz İstanbul'dan geldik. Ancak Türkiye'nin her tarafından bize katılmak isteyen arkadaşlarımız var. Bugün sadece korna basmak ve slogan atmak için değil, yarın öbür gün sınırlar açıldığında Gazze'ye gidip onlarla beraber savaşmak için buradayız. Yapılan zulmü herkes görüyor. Hastaneleri ve okulları bombalıyorlar. Sessiz kalıyorlar, biz Türk milleti olarak sessiz kalmayacağız" dedi.

"Bin 576 çocuğun katledildiğini öğreniyoruz"

Osmanlı Motosiklet Kulübü Başkanı Kerem Özsoy yapılan zulümlere dikkat çekerek, "Esasında benim özellikle dikkat çekmek istediğim şey çocuklar can verdiğinde bizim ciğerimiz parçalanıyor. Haberlere baktığımızda bin 576 çocuğun katledildiğini öğreniyoruz. Evde oturarak bir şey yapılmıyor. Biz alışveriş yaparken ürünlere boykot yapalım diyoruz ama bunların toplumda ne kadar karşılık bulduğu tartışılır. Bizim yapabileceğimiz tek şey motosiklet sürerek farkındalık oluşturmak. Buradan çıkarak Edirnekapı'ya, orada şehitliğe ve Vatan Caddesi'ne giderek Eminönü'nde bitirmeyi planlıyoruz. Bizim verdiğimiz görüntü bazı kitlelerde yankı bulacaktır diye ümit ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"Allah'ın izniyle motosikletlerimizle Kudüs'e gitmeyi arzu ediyoruz"

Motosiklet sürücüsü Yaşar Alptekin, elinden geleni yapmaya çalışacaklarını belirtti. Alptekin, "Elimizden geldiğince bir şeyler yapacağız. Şu an elimizden bu geliyor. Dikkat çekmek istiyoruz. Ancak gerekirse kanımızla, canımızla ne gerekirse yaparız. Yeter artık. Haddini fazlasıyla aştılar. Hiçbir Müslüman kardeşimizin takati kalmadı. Türkiye'den başka kimseden ses gelmiyor. Allah'ın izniyle motosikletlerimizle Kudüs'e gitmeyi arzu ediyoruz" dedi. - İSTANBUL