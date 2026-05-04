Yunus Kültür ve Sanat Haftası'nda Mihalıççık'ta 'Yunus'un Yolu' etkinliği

Eskişehir Yunus Emre Gençlik Merkezi gönüllüleri, Mihalıççık ilçesindeki Yunus Emre Köyü'nü ziyaret ederek tarihi ve manevi bir yolculuk gerçekleştirdi.

Eskişehir GSB Yunus Emre Gençlik Merkezi üyesi gençler, büyük mutasavvıf Yunus Emre'nin doğduğu topraklarda bir araya geldi. Gönüllü gençler, Mihalıççık ilçesine bağlı Yunus Emre Köyü'ne anlamlı bir ziyaret yaptı. Program kapsamında ilk olarak Yunus Emre'nin türbesi ziyaret edilerek dualar edildi. Gençler daha sonra yüzyıllar önce Yunus Emre'nin yürüdüğü dağ yollarında yürüyüşler yapıldı. Etkinlikte Gençlik Tiyatrosu ekibinden Burak Ergül, Yunus Emre'yi canlandırarak hayatından kesitler sundu. Temsili canlandırmalarla ünlü mutasavvıfın hayat hikayesi ve öğretileri gençlere anlatılarak etkinlik sonlandırıldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
