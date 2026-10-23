Yüksekova'da meme kanserinde erken tanıyla başarının yüzde 90'ı aştığı belirtildi

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Haber: Viyan ORHAN

(HAKKARİ) – Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde Meme Kanseri Farkındalık Ayı dolayısıyla düzenlenen etkinlikte erken tanının önemine işaret edildi. Uzmanlar, erken tanıyla tedavi başarısının yüzde 90'ın üzerine çıktığını vurguladı.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde Meme Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında düzenlenen etkinlikte, erken tanının önemi vurgulandı. Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Esra Yıldırım, erken tanıyla tedavi başarısının yüzde 90'ın üzerine çıkabildiğini belirterek, kadınları düzenli muayene ve tarama yaptırmaya çağırdı.

Yıldırım, gelişmiş ülkelerde her 12 kadından birinin yaşamı boyunca meme kanserine yakalanma riski taşıdığını belirtti. Yıldırım, son yıllarda tarama programlarının yaygınlaşması ve hastalığın daha erken evrede tespit edilmesiyle tedavi başarısının arttığını, meme kanserine bağlı ölüm oranlarının ise azaldığını ifade etti.

Kadınların kendi kendine meme muayenesini ihmal etmemesi gerektiğini belirten Yıldırım, 20 yaşından itibaren düzenli muayeneye başlanmasını önerdi. Yıldırım, kadınların yaşlarına ve risk faktörlerine göre hekim kontrolünde takip edilmesinin gerektiğine de işaret etti.

Yıldırım, 40 yaşından itibaren düzenli hekim kontrolü ve mamografi taramasının önemine dikkati çekerek, erken tanının hastalığın seyrini değiştirebildiğini vurguladı.

Kaynak: ANKA