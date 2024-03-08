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Yüksekova'da Kadın Polislerin Zorlu Mesaisi

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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde görev yapan kadın polisler, zorlu kış şartlarına rağmen emniyeti sağlamaya devam ediyor. Çevik kuvvet polisleri, görevlerini en iyi şekilde yerine getirerek şehrin huzurunu sağlıyor.

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde görev yapan kadın polisler, yaptıkları zorlu mesai ile şehrin huzurunu sağlamayı sürdürüyor.

Türkiye'nin en uç sınırında görev yapan kadın çevik kuvvet polisleri, üstlendikleri görevlerle ilçede emniyeti sağlıyor. Yüksekova İlçe Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü yerleşkesinde görev yapan kadın polisler, çetin geçen kış şartlarına aldırış etmeden vazifelerini en iyi şekilde sürdürüyor. Yoğun kar yağışı altında eğitim alan kadın polisler, tüm zorluklara rağmen aldıkları görevleri yerine getirirken, ilçede güven ortamını da sağlamayı sürdürüyor.

"Yüksekova'da görev yapmaktan mutluyuz"

Çevik kuvvette görev yaptığını belirten Sibel Gülhan, "Ailelerimizden kilometrelerce uzakta Yüksekova'nın zorlu iklim şartlarında görev yapmaktayız. Vatan mücadelesinde kadın erkek ayrımı yoktur. Bu bilinçle görev yapmaktayız. 8 Mart'ta bu güzel günde bir isimden bahsetmek istiyorum. Fatma Rabia Efeyurt, polis teşkilatının ilk kadın polis memurudur. Onu örnek alarak, onun arkasından üzerimizde taşıdığımız üniforma bilinciyle görevlerimizi ifa ediyoruz. Burada bize öncelikle güç veren annelerimizin ve bize ilham olan polis meslektaşlarımızın gününü kutluyorum. Ülkemizin her yerinde olduğu gibi Yüksekova'da görev yapmaktan çok mutluyum" dedi. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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