Yukarı Hereke'de havuz keyfi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Yukarı Hereke'de havuz keyfi

Yukarı Hereke'de havuz keyfi

Körfez Belediyesi ile Gençlik ve Spor Bakanlığı iş birliğinde hayata geçirilen 'Yüzme Bilmeyen Kalmasın' projesi çerçevesinde Yukarı Hereke'de portatif havuz hizmete başladı.

 - Güncelleme:

Körfez Belediyesi ile Gençlik ve Spor Bakanlığı iş birliğinde hayata geçirilen 'Yüzme Bilmeyen Kalmasın' projesi çerçevesinde Yukarı Hereke'de portatif havuz hizmete başladı.

Geçtiğimiz yıl da Yukarı Hereke Spor Kompleksi içerisinde kurulan havuz yine aynı yerde kuruldu ve bölgedeki çocuklar için hizmet vermeye başladı. 10'ar kişilik gruplar halinde seanslara katılan 7-13 yaş arası çocuklar, sıcak yaz günlerinin keyfini bu havuzlarda serinleyerek çıkarıyor. Uzman eğitmenler eşliğinde düzenlenen seanslarda çocuklara temel yüzme eğitimi veriliyor. Eğitimler sabah saat 10.00 ile 17.00 saatleri arasında gerçekleştiriliyor. - KOCAELİ

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Körfez Belediyesi gençlik Hereke Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title