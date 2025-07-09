Yücel Feyzioğlu Kars'a Gelerek Alp Er Tunga İzini Arıyor

Masal Dede diye ün yapan Yazar Yücel Feyzioğlu eşi Dr. Nevin Feyzioğlu ile Kars'a geldi. Aslen Karslı olan yazar Feyzioğlu, daha önce Kars ve köylerinden derlediği efsane ve masalları "Hıdırellez Geliyor", "Sihirli Limon" ve "Ayıkulak" adlı üç kitapta yayınlamıştı. Feyzioğlu, şimdi de Kars-Keçivan Kalesi'nde Alp Er Tunga'nın izini aramak için kentte bulunuyor. Kendisine Kafkas Üniversitesi Dede Korkut Eğitim Fakültesi'nden Doç. Dr. İkram Çınar rehberlik ediyor.

Yücel Feyzioğlu, Alp Er Tunga Saka Türklerinin beyi olduğunu söyledi.

Feyzioğlu, "Efsaneye göre yayla yeri aramak için güney Kafkasya'ya doğru bir grup Türk beyiyle yola çıktı. Kars'ın 30 kilometre güneyinde kalan Keçivan Kalesine geldi. Saka topraklarında gözü olan İran Şahı Kiros, Alp Er Tunga ve yanındaki beyleri Urmiye Gölü sayfiyesinde ağırlamak için davet etti. Onları orada tuzağa düşürerek hepsini öldürdü" dedi.

Feyzioğlu, "Bu katliam sonunda Alp Er Tunga'nın torunu Tomris Hatun Saka Türklerinin hükümdarı oldu. Dünyada ilk kadın hükümdar odur. İşte o zaman şu yemini etti: 'Kana susamış Kiros, sen dedeme ve babama tuzak kurarak kan döktün. Sen sevdiklerime kıydın. Ant olsun ki, seni kanla doyuracağım.' 7 bini kadın, 5 bini erkek, toplam 12 bin askerle Kiros'un üstüne yürüdü. Kiros ordusu 50 bin kişiydi. Tomris Hatun çok iyi bir taktikle o orduyu dağıttı ve İran Şahı Kiros'u yakalatarak andını yerine getirdi" diye konuştu.

Yazar Yücel Feyzioğlu bu tarihi olayın geçtiği sahneleri gezdiğini beliterek, günümüze kalmış, efsane, söylence ve masalları derlediğini "Tomris Ana" adlı kitabında yayınlayacağını kaydetti. - KARS