Yozgat'ta Yaşlı Kadının Evi Yangında Kül Oldu

Yozgat'ta Yaşlı Kadının Evi Yangında Kül Oldu
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Yozgat'ta Yaşlı Kadının Evi Yangında Kül Oldu
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Yozgat'ın Taşköprü Mahallesi'nde 75 yaşındaki Şerife Uçar'ın evinde çıkan yangında tüm eşyaları yanarak kullanılmaz hale geldi. Mahalle sakinlerinin müdahalesi ve itfaiye yardımıyla yangın kontrol altına alındı. Yangının, torununun ateşle oynaması sonucu çıktığı iddia ediliyor.

Haber: Seyfi ÇELİKKAYA

(YOZGAT) - Yozgat'ın Taşköprü Mahallesi'nde tek başına yaşayan 75 yaşındaki Şerife Uçar, evinde çıkan yangında eşyalarının tamamını kaybetti. Yangının ardından zemin kattaki evinin penceresinden eşyalarına bakan yaşlı kadın gözyaşlarına hakim olamadı.

Edinilen bilgilere göre yangın dün akşam saatlerinde Yozgat'ın Taşköprü Mahallesi Altay Sokak'taki binanın zemin katında çıktı.

Evin penceresinden dumanların yükseldiğini gören mahalle sakinleri, eve girip yaşlı kadın ve torununu evden çıkarırken, itfaiye ve polise de ihbarda bulunuldu. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından çevreye sıçramadan kontrol altına alınıp, büyümeden söndürüldü.

Evdeki eşyaların tamamı kullanılmaz hale geldi. Yangın sonrasında evinin son durumunu pencereden içeriye bakarak gören yaşlı kadın gözyaşlarını tutamadı.

Yangının, Uçar'ı ziyarete gelen 16 yaşındaki torununun ateşle oynarken çıktığı ileri sürüldü.

Olayla ilgili inceleme soruşturma.

Kaynak: ANKA / Yerel
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