Yozgat'ta Tarihi Eser ve Silah Ele Geçirildi

Şüpheli şahsın evinde ve aracında tarihi eser ve silah ele geçirildi

YOZGAT - Yozgat'ın Şefaatli ilçesinde, Şefaatli Jandarma Komutanlığı ve KOM Şube ekiplerinin düzenlediği operasyonda şüpheli şahsın evinde ve aracında tarihi eserler ve silah ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre İ.U. isimli şüphelinin aracında ve ikametinde yapılan aramada 3 adet sikke, 6 adet obje, 1 yüzük, 1 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız kurusıkı tabanca, 1 av tüfeği, 110 adet tabanca fişeği, 2 adet tabanca şarjörü, 2 adet metal arama dedektörü, 3 adet el dedektörü ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bilgisine ulaşıldı.