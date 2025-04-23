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Yozgat'ta Tarihi Eser ve Silah Ele Geçirildi

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Yozgat'ın Şefaatli ilçesinde düzenlenen operasyonda, İ.U. isimli şüphelinin evinde ve aracında tarihi eserler ile ruhsatsız silahlar ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Şüpheli şahsın evinde ve aracında tarihi eser ve silah ele geçirildi

YOZGAT - Yozgat'ın Şefaatli ilçesinde, Şefaatli Jandarma Komutanlığı ve KOM Şube ekiplerinin düzenlediği operasyonda şüpheli şahsın evinde ve aracında tarihi eserler ve silah ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre İ.U. isimli şüphelinin aracında ve ikametinde yapılan aramada 3 adet sikke, 6 adet obje, 1 yüzük, 1 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız kurusıkı tabanca, 1 av tüfeği, 110 adet tabanca fişeği, 2 adet tabanca şarjörü, 2 adet metal arama dedektörü, 3 adet el dedektörü ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bilgisine ulaşıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / EMEL YİĞİT - Yerel
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