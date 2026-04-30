Yozgat'ta Saksı ve Pet Bardakta Uyuşturucu Hammaddesi Yetiştiren 3 Kişi Yakalandı

(YOZGAT) - Yozgat'ta iki ayrı eve düzenlenen operasyonda, farklı kenevir tohumlarının melezlenmesiyle elde edilen skunk bitkisini, piyasaya sürmek üzere saksı ve pet bardaklarda yetiştirdiği belirlenen 3 kişi yakalandı.

Yozgat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ihbarı değerlendirerek il merkezinde iki ayrı eve eşzamanlı operasyon düzenlendi. Her iki evin bölmelerinde yapılan incelemede farklı kenevir tohumlarının melezlenmesi ile elde edilen, normal esrardan 20 kata kadar daha yüksek oranda THC içeren, çok güçlü ve tehlikeli bir hibrit esrar türünün hazırlanan saksı ve pet bardaklarda yetiştirildiği belirlendi.

Beyin ölümüne hızlı yol açabilen, halüsinasyon etkisi güçlü, psikiyatrik bozukluk riski yüksek "Hollanda Esrarı" olarak da bilinen uyuşturucu maddesi yetiştirilen konutlarda ikamet eden 3 kişi yakalandı.

Yapılan aramalarda uyuşturucu kullanma aparatı, 2 gram skunk maddesi, 2 adet iklimlendirme sistemi, 3 çuval gübre, 14 adet sıvı gübre, 31 adet dikime hazır saksı, 16 kök pet bardağa ekili skunk bitkisi ve 10 gram skunk tohumu ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerle ilgili adli işlemlerin sürdüğü bildirildi.

