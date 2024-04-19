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Yozgat'ta depremde hasar gören caminin cemaati cuma namazını köy meydanında kıldı

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Yozgat'ın Kadışehri ilçesine bağlı Yelten köyünde meydana gelen deprem sonucunda hasar gören caminin cemaati, cuma namazını köy meydanında kıldı.

Yozgat'ın Kadışehri ilçesine bağlı Yelten köyünde depremde hasar gören caminin cemaati, cuma namazını köy meydanında kıldı.

Tokat'ın Sulusaray ilçesinde meydana gelen depremden etkilenen Yozgat'ın Kadışehri ilçesine bağlı Yelten köyünde cami hasar gördü. Cuma namazını kılmak isteyen köy halkı, seccadelerini alarak köy meydanına geldi. Köy halkı, hep birlikte cuma namazını eda etti.

İbrahim Savaş, camilerinin depremde hasar gördüğünü söyleyerek, "Köyümüzde hasar var, çok şükür can kaybımız yok. Biz de camimiz hasar gördüğü için cuma namazımızı meydanda kılıyoruz" dedi. - YOZGAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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