Haberler

Yozgat'ta Yalancı Bahar: Çiğdemler Çiçek Açtı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yozgat'ta hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesiyle birlikte baharın müjdecisi çiğdemler doğayı renklendirmeye başladı. Vatandaşlar çiğdem toplamaya çıktı.

Seyfi Çelikkaya

(YOZGAT) - Yozgat'ta hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerine çıkmasıyla birlikte baharın müjdecisi çiğdemler çiçek açtı.

Kentte dağlık bölgelerde mart ayının son haftasına doğru açması gereken baharın müjdecisi çiğdemler havanın ısınmasıyla birlikte doğayı enklendirmeye başladı.

Yurttaşlar ana yurdu Alpler, Güney Avrupa ve Akdeniz olan, Türkiye'de ise genellikle dağ eteklerinde yetişen çiğdemleri toplamaya çıktı.

Çiğdem toplayan vatandaşlardan Haşim Korkuteli, "Biraz hava ısınınca, yağmur da bol olunca açtılar. Bundan sonra da bir ay falan böyle devam eder. Ondan sonra zaten kurur gider. Ondan sonra öksüz oğlan çıkar, ondan sonra mantarlar başlar" dedi.

Kaynak: ANKA
İtalya'ya çok avantajlı gidiyoruz! Galatasaray, Juventus'u Ali Sami Yen cehenneminden çıkarmadı

Galatasaray, Juventus'u cehennemden çıkarmadı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Barış Alper Yılmaz, Juventus'un iki sol bekini de tek başına cezalı duruma düşürdü

Yok artık Barış Alper
Arkadaşının ısrarıyla açtığı banka hesabı başına bela oldu

Arkadaşının ısrarını kıramadı, mahkeme "hapis" dedi
Osimhen ve Lemina'dan Gabriel Sara'ya maç sonu sürpriz baskın

Tarihi zaferi anlatan Sara'ya sürpriz baskın
Erzurum'da mezarlıkta poşete sarılı cenin bulundu

Mezarlıkta dehşete düşüren manzara
Barış Alper Yılmaz, Juventus'un iki sol bekini de tek başına cezalı duruma düşürdü

Yok artık Barış Alper
Trump'tan İran'a açık tehdit: Yok olurlar

Trump'tan açık tehdit: İran bunu yaparsa haritadan silinir
Kayseri'de büyü yaptığı iddia edilen 2 çocuk yakalandı

Ne hırsızlık ne de yangın! Çocukların amaçları tüyler ürpertti