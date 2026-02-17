Yozgat'ta Yalancı Bahar: Çiğdemler Çiçek Açtı

Seyfi Çelikkaya

(YOZGAT) - Yozgat'ta hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerine çıkmasıyla birlikte baharın müjdecisi çiğdemler çiçek açtı.

Kentte dağlık bölgelerde mart ayının son haftasına doğru açması gereken baharın müjdecisi çiğdemler havanın ısınmasıyla birlikte doğayı enklendirmeye başladı.

Yurttaşlar ana yurdu Alpler, Güney Avrupa ve Akdeniz olan, Türkiye'de ise genellikle dağ eteklerinde yetişen çiğdemleri toplamaya çıktı.

Çiğdem toplayan vatandaşlardan Haşim Korkuteli, "Biraz hava ısınınca, yağmur da bol olunca açtılar. Bundan sonra da bir ay falan böyle devam eder. Ondan sonra zaten kurur gider. Ondan sonra öksüz oğlan çıkar, ondan sonra mantarlar başlar" dedi.

Kaynak: ANKA