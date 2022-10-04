Yolda bulduğu altın ve para dolu çantayı polise teslim etti

Çanakkale'nin Çan Belediyesi temizlik işleri personeli sabah erken saatlerde görevine başladığında içinde altın ve para dolu çanta buldu.

Temizlik işleri personeli Nesrin Yakar, sabah erken saatlerde süpürge yaparken içinde altın ve para dolu çanta buldu. Bulduğu çantayla beraber Çan ilçe Emniyet Müdürlüğüne giden işçi Nesrin Yakar, değerli eşyaları tutanak karşılığında teslim etti. İşçi Nesrin Yakar, örnek davranışı dolayısıyla Çan Belediye Başkanvekili Harun Arslan ve Çan İlçe Emniyet Müdürü Cengiz Akpınar tarafından hediye ile ödüllendirildi. Yakar, "Temizlik yaparken bir çanta fark ettim. İçerisine baktığımda altın ve para olduğunu gördüm ve hiç tereddüt etmeden emniyet müdürlüğüne götürdüm, teslim ettim. Çan Belediyesinden aldığım maaş bana yetiyor. Emniyet güçlerimiz sahibine teslim edecektir" dedi.

Nesrin Yakar'ı tebrik eden Çan Belediye Başkanvekili Harun Arslan, "Bugün görevini ifa ederken sorumlu olduğu bölgede bulduğu kıymetli eşyalar ile dolu bir çantayı emniyete teslim eden çalışma arkadaşımı gönülden tebrik ediyorum. Her şeyin de ötesinde "Benim aldığım maaş bana yeter; benim zenginliğim vicdanımda gizli" diyerek gururuna ortak olduğum çalışma arkadaşım Nesrin Hanım'ı ödüllendirmenin mutluluğunu yaşıyorum" dedi. - ÇANAKKALE