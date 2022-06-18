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YKS'ye giren öğrencilere kahve, çay ve su ikramı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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YKS'ye giren öğrencilere kahve, çay ve su ikramı

İnegöl Belediyesi, binlerce öğrencinin geleceği adına büyük öneme sahip olan YKS'nin yapıldığı bölgelerde 21 ayrı nokta toplamda 25 okulda çay, kahve ve su ikramları için stant kurdu.

İnegöl Belediyesi, binlerce öğrencinin geleceği adına büyük öneme sahip olan YKS'nin yapıldığı bölgelerde 21 ayrı nokta toplamda 25 okulda çay, kahve ve su ikramları için stant kurdu. Hem öğrenciler hem de dışarıda bekleyen ailelere sınav süresince ikramlar yapıldı.

İnegöl Belediyesi, bugün YKS'ye giren öğrenciler ve ailelerini de unutmadı. Sınavların yapılacağı bölgelerde 21 ayrı noktada ikram çadırları kuruldu. Yoğunluğun yüksek olduğu Okullar Bölgesinde, Uludağ Üniversitesi İnegöl Yerleşkesi önü gibi 25 ayrı okulda kurulan ikram çadırlarında hem sınava girecek öğrencilere ücretsiz ikramlar yapıldı hem de sınav süresince kapıda bekleyen ailelere ikramlar gerçekleştirildi.

Vatandaşların da büyük memnuniyetle karşıladığı ikramlar sırasında Belediye Başkanı Alper Taban Uludağ Üniversitesi İnegöl Yerleşkesi bölgesine gelerek vatandaşlarla sohbet etti. İkramların sınavların ikinci oturumunun yapılacağı 19 Haziran Pazar günü de belirlenen 14 ayrı noktada yapılacağı ifade edildi. - BURSA

İhlas Haber Ajansı / Yerel

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