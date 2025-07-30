YKS Başarılı Öğrencilerden Vali Akbıyık'a Ziyaret

YKS Başarılı Öğrencilerden Vali Akbıyık'a Ziyaret
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2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavında (YKS) ilk bine giren öğrenciler, Vali Dr. İdris Akbıyık'ı ziyaret ederek başarılarının ardındaki süreci paylaştı. Vali Akbıyık, öğrencileri ve başarıda emeği geçen herkesi tebrik etti.

2025 Yükseköğretim Kurumları sınavında (YKS) ilk bine giren öğrenciler Vali Dr. İdris Akbıyık'ı ziyaret etti.

Sıcak ve samimi geçen görüşmede öğrenciler elde ettikleri başarıların ardındaki süreçleri ve hedeflerini Vali Akbıyık ile paylaştı. Öğrencileri tek tek tebrik eden Vali Akbıyık, gençlerin azmi, çalışkanlığı ve disiplinli hazırlık sürecinin bu önemli başarıya zemin hazırladığını belirterek bu gurur verici sonucun arkasında büyük bir emek ve iş birliği olduğunu söyledi. Bu başarının öğrencilerin azmi, ailelerinin desteği, öğretmenlerin ve okul yöneticilerinin özverili çalışmalarıyla kazanıldığını belirten Vali Akbıyık, öğrencileri, ailelerini öğretmenlerini, okul idarecilerini ve başarıda emeği geçenleri tebrik etti.

Ziyaretin sonunda Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık, öğrencilere çeşitli hediyeler vererek başarılarının devamını diledi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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