Bolu'da yılkı atları D-100'e indi: Orta refüjde otladılar

Bolu'da doğal yaşam alanlarından inen yılkı atları, D-100 kara yolunun Paşaköy Mahallesi mevkiinde trafiğe aldırış etmeyerek refüj üzerinde otladı. Sürücüler, atlara çarpmamak için hızlarını düşürdü.

Bolu'da doğal yaşam alanlarından inen yılkı atları, uluslararası geçiş güzergahı olan D-100 kara yolunda görüntülendi. Paşaköy Mahallesi mevkiinde yolun orta refüjüne çıkan atlar, akan trafiğe aldırış etmeden otladı.

Olay, öğle saatlerinde D-100 kara yolunun Paşaköy Mahallesi kesiminde meydana geldi. Şehir merkezine yaklaşık 15 kilometre uzaklıktaki At Yaylası bölgesinde yaşayan yılkı atları, kente kadar indi. Araç trafiğinin yoğun olduğu D-100 kara yoluna çıkan atlar, sürücülerin ilginç bakışları arasında yolun ortasındaki refüje geçti.

Refüjdeki çimleri yiyerek karınlarını doyuran atlar, zaman zaman yola yaklaşarak trafikte tehlike oluşturdu. Güzergahı kullanan sürücüler, atlara çarpmamak için hızlarını düşürerek kontrollü şekilde ilerledi. Bir süre orta refüjde otlayan atlar, daha sonra bölgeden uzaklaşarak gözden kayboldu. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
