Yılın ilk Milli Güvenlik Kurulu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında toplandı
2026 yılının ilk Milli Güvenlik Kurulu (MGK) Toplantısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde gerçekleştiriliyor.
Yılın ilk Milli Güvenlik Toplantısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde gerçekleşiyor. Saat 16: 15 itibarıyla başlayan toplantıda iç ve dış politikaya ilişkin kritik pek çok başlığın ele alınması bekleniyor. - ANKARA
